Le piogge abbondanti di domenica notte e di lunedì hanno ingrossato il rio Solanas con l’acqua che si è in parte riversata nell’area che ogni estate viene utilizzata a parcheggio in attesa della realizzazione di uno spazio adeguatamente attrezzato.

La pioggia è arrivata senza provocare danni sul territorio dopo l'abbondante e inusuale grandinata di alcune settimane fa che aveva imbiancato (assieme al nevischio) non solo i tornanti che da Solanas portano all’abitato di Villasimius, ma anche l’intera spiaggia e lo stesso parcheggio, ora rimasto allagato dopo le ultime piogge.

Uno spettacolo per la gioia anche degli innamorati della fotografia che quel giorno si erano riversati su Solanas. E anche allora, come domenica notte e lunedì, come detto, non c’è stato alcun danno. Con i residenti che sollecitano la pulizia dell'alveo del fiume per favorire il deflusso dell'acqua a mare.

