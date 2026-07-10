Quello dell’Asse urbano della Cultura continua ad essere un argomento molto caldo a Quartucciu. L'intervento, finalizzato a realizzare opere stradali, di arredo urbano e verde pubblico nella zona di via Don Minzoni e via Rosselli, e oggetto di un investimento di oltre 4,2 milioni di euro dal Pnrr, è stato recentemente oggetto di un botta e risposta tra l'opposizione consiliare e l'assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda. Oggetto: le tempistiche di conclusione dei lavori, che sono ancora in corso. «L'assessore, da noi interrogato, ha assicurato che saranno conclusi entro il prossimo 31 agosto, ma per ora non sembra che questa tempistica possa essere rispettata», dicono i consiglieri Michela Vacca e Giovanni Meloni.

Secondo i due esponenti della minoranza, ci sarebbe il rischio «di perdere il finanziamento è concreto, con gravi conseguenze. Se non si rispetteranno i tempi imposti dall'Unione Europea, c’è il pericolo che venga tolto il finanziamento, comprese le somme già impiegate. La Giunta sarebbe quindi costretta a reperire nuovi fondi, e ciò comprometterebbe gli equilibri del bilancio comunale». Rischio che l’assessore Caredda assicura non esserci: «I lavori sono in stallo parziale perché gli enti esterni competenti (come Abbanoa per le condotte idriche) non hanno ancora completato lo spostamento delle loro infrastrutture. Stiamo sollecitando, ma non abbiamo il controllo diretto su questo. Ci sono ritardi anche nella consegna dei materiali a causa di dinamiche di mercato su scala nazionale, non dipende da noi. Il finanziamento non è a rischio. I termini del contratto iniziale stanno scadendo, ma le proroghe per gli imprevisti (come i ritardi esterni) garantiscono la continuità dei lavori e la salvaguardia dei fondi».

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