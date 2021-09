Si chiama “Star bene a scuola” il progetto promosso dal Comune di Siurgus Donigala per realizzare gli interventi di efficientamento energetico, adeguamento, messa in sicurezza e riqualificazione di ambienti e spazi scolastici.

La Giunta comunale, in seguito alla richiesta di finanziamento che risale al mese di giugno 2018, è rientrata nella graduatoria dei paesi ammessi e finanziati con il Piano di edilizia scolastica 2018-2020 “Iscol@” e ha ottenuto un finanziamento di 225mila euro.

Soldi che verranno utilizzati per i lavori di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici.

"Abbiamo recepito le esigenze del personale docente e della direzione scolastica, destinando il finanziamento a interventi per la riqualificazione degli spazi interni della scuola secondaria per potenziare i laboratori informatici e musicali", dice il sindaco Antonello Perra. Inoltre è previsto il rifacimento del campo polivalente per l’attività motoria della primaria e secondaria.

"Gli interventi programmati tengono conto soprattutto del fatto che il plesso di Siurgus Donigala sia a indirizzo musicale", dice l’assessore comunale alla Pubblica istruzione e allo Sport.

