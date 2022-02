Oltre 4 milioni per la strada che collega il centro di Siurgus Donigala con la Statale 128.

Una grande vittoria per l’amministrazione comunale del paese dell’alta Trexenta che ha incassato l’ok dalla Regione e avrà finalmente i soldi necessari a realizzare l’importante opera pubblica. "Grazie allo studio di fattibilità tecnico-economico commissionato nel 2018 e presentato in Provincia e poi in Regione, abbiamo posto le basi per questo importante risultato", dice il sindaco Antonello Perra.

Nel 2020 è arrivato un finanziamento ministeriale di 472mila euro che ha consentito la messa in sicurezza con relativa bitumatura dei primi 2 chilometri della strada provinciale 31, quella che appunto collega il centro del Lago Mulargia con la 128, direzione Gesico.

La Regione Sardegna, con una variazione al bilancio (Legge Omnibus, ottobre 2021), ha inserito i lavori nelle opere finanziabili dal Ministero. È un investimento complessivo da 4 milioni e 217mila euro. "Finalmente è arrivata la notizia ufficiale della finanziabilità di questa strada di fondamentale importanza per avvicinare il nostro territorio a Cagliari e per provare a mettere un freno all’annoso problema dello spopolamento delle zone interne", conclude Perra, che ha voluto ringraziare la Giunta comunale, in particolare l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Boi, e l'intero Consiglio comunale per il lavoro fatto.

