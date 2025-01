Visite guidate alla diga storica e alla sala filtri dell'acquedotto di Santu Barzolu. Un viaggio tra storia, ingegneria e natura nel cuore del territorio comunale di Sinnai. L'iniziativa è di "Sardinia to do", l'ente gestore del Museo e Archivio di Sinnai, che annuncia un calendario di visite guidate alla diga storica nell'invaso che alimenta Sinnai. Un'opera ingegneristica che ha segnato la storia del territorio di Sinnai come grande innovazione per la comunità locale.

Un'occasione unica per scoprire la diga progettata nel 1891 dall’ingegner Ravot e inaugurata nel 1894, un autentico capolavoro di ingegneria idraulica realizzato in pietra calcarea locale. I visitatori saranno accompagnati in un viaggio nel passato per comprendere l’impatto storico e tecnologico di quest’opera sulla comunità e sul territorio.

Ma la diga di Santu Barzolu non è solo storia: la visita offre anche l’opportunità di esplorare un’oasi naturale di straordinaria bellezza. Immersa nel verde, l’area è caratterizzata da una flora mediterranea rigogliosa e panorami mozzafiato, ed è stata recentemente riconosciuta come ZSC (Zona Speciale di Conservazione). L’area è un paradiso per gli amanti della natura e ospita una ricca fauna, tra cui numerose specie di uccelli migratori. Le visite guidate si terranno il 25 gennaio, il 9 febbraio, il 9 marzo e il 6 aprile dalle 10 alle 13 con tour guidati ogni ora (durata circa 45 minuti).

