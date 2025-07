Incidente sul lavoro questa mattina nel cantiere della nuova Strada statale 195, dove un operaio di Pula di 40 anni è precipitato da un’altezza di sei metri.

L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu a bordo di un elisoccorso: è in fin di vita.

L’incidente si è verificato in località Tanca Nissa, nella zona in cui sono in corso i lavori per il congiungimento dei due tratti stradali, mentre l’operaio di una ditta d’appalto si trovava sopra una griglia di congiunzione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capoterra, la polizia locale e il personale dello Spresal per i rilievi di competenza. Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità, e per chiarire se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza.

