Un giovane residente a Villa San Pietro, F.B., 23enne, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Pula per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato a Pula per un controllo, il ragazzo ha tentato la fuga a bordo della sua auto.

Dopo un breve inseguimento, la pattuglia è riuscita a bloccarlo a Villa San Pietro. Dai primi accertamenti è emerso che guidava con la patente sospesa.

La perquisizione estesa al suo domicilio ha portato al sequestro di 35 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una somma consistente di denaro in contanti.

Sul cellulare sono stati trovati messaggi riconducibili ad attività di spaccio. In mattinata il ragazzo sarà accompagnato presso il Tribunale di Cagliari per il processo per direttissima.

