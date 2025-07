«Nel Comune di Soleminis gli emblemi istituzionali sono in uno stato di totale abbandono». Lo denuncia l’ex sindaco Fedele La Delfa che ha inviato una lettera al prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’Ufficio Onorificenze e Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «È una situazione di incuria ingiustificabile: i nostri simboli si presentano logori, strappati, scoloriti, sporchi e arrotolati sulle loro aste di sostegno – attacca La Delfa – spero non si dica che le bandiere siano state rimosse per esigenze di contenimento della spesa: basterebbero poche centinaia di euro per sostituirle a fronte di un bilancio milionario».

La Delfa ricorda che il Comune di Soleminis, due anni fa, ha ottenuto l’inserimento del suo stemma (un ulivo, una vite e una torre) nel libro araldico degli enti territoriali e giuridici dell’Archivio centrale di Stato registrato nella segreteria generale del Consiglio dei ministri. «La concessione della bandiera con i simboli della nostra storia è stato un prestigioso riconoscimento avvenuto in occasione del 350° anniversario della fondazione del paese – ricorda La Delfa – non si può agire con tanta negligenza. Mi auguro che le bandiere rimosse ritornino al loro posto e quelle strappate vengano sostituite al più presto».

Il caso approderà stasera in Consiglio comunale dove verrà discussa un’interrogazione presentata dalla minoranza. Nessun commento da parte del sindaco Claudio Suergiu: «Preferisco non rispondere, lo farò nelle sedi opportune».

