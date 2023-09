Due anni fa l'associazione culturale e politica “Sinnai 360” aveva ripulito la periferia di via Emilia a Sinnai dalle bottiglie di birra (vuote) abbandonate da tempo: ieri il replay.

Di bottiglie sempre di birra ne hanno raccolto un migliaia, bonificando il sito. «Una realtà incredibile – ha commentato Alessio Serra, residente di "Sinnai 360" -: una situazione vergognosa. L’inciviltà non ha limiti, anzi colpisce ancora, ma non avrà per sempre la meglio. A distanza di due anni dal primo blitz nella via Emilia, ci siamo riproposti: siamo andati lì, armati di tanta volontà e di guanti e una dopo l’altra abbiamo raccolto la montagna di bottiglie evidentemente abbandonate negli ultimi due anni».

Per Serra è necessaria l'installazione anche a sorpresa di foto trappole. «Questa inciviltà va combattuta con tutti i mezzi. Purtroppo le discariche abusive proliferano un po’ ovunque nelle campagne di Sinnai come ovunque soprattutto nel Cagliaritano. Noi di "Sinnai 360 gradi” diciamo basta a questo scempio. Il nostro vuole essere anche un intervento per sensibilizzare, portare all’attenzione il problema dei rifiuti nelle periferie e nelle campagne. Decine di automobilisti si sono fermati a ringraziarci. Ne siamo orgogliosi. Ma - chiude Serra - attendiamo anche soluzioni e soprattutto senso civico da parte di tutti. Attendiamo anche la riapertura dell'ecocentro da parte della Cosir».

Raffaele Serreli

