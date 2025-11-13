Si stanno ultimando a Sinnai i lavori per il recupero dell'edificio dell'ex Cinema Roma: nelle ultime settimane sono stati piazzati i pilastri e le travi in acciaio sul quale poggiare la piattaforma sulla quale realizzare le strutture previste dal progetto pensato soprattutto per attività culturali e sociali: una soluzione avveniristica al posto dei vecchi muri portanti del vecchio fabbricato, non in grado di sopportare il peso della struttura. A questo primo lotto dei lavori dovrebbe seguire il secondo con una spesa di un altro milione di euro.

Prevista la creazione di uno spazio espositivo a doppia altezza e di altri locali per appuntamenti culturali, attività formative e creative: sarà ricavata anche la sala bar. In futuro l’ex Cinema, ospiterà pure la biblioteca, oggi operativa nel vicino vecchio Municipio che a sua volta necessita di interventi di restauro anche della facciata..

