Si svolge domenica 5 maggio la “Giornata della salute in pineta”. La manifestazione è organizzata dai Lions club di Sinnai, Quartu, Selargius, Cagliari Saint Remy e di Genuri, con il patrocinio dei Comuni di Sinnai a Quartu. L’appuntamento è alla pineta di Sinnai dove nell’edificio di Forestas, dalle 9,30 alle 12, è previsto anche uno screening alla vista, al diabete e l’eco doppler dei tronchi sovraortici con specialisti. In esposizione i prodotti artigianali locali, a cura della Pro Loco di Sinnai e una manifestazione di Taekwon-Do difesa, a cura dei maestri della scuola di Settimo San Pietro.

Il programma prevede per le ore 9,30, il saluto delle autorità locali e lionistiche. Alle 10, l’apertura della giornata con il benvenuto del Coro “Il Pentagramma Sinnai” diretto da Francesca Spanu. Alle 11 parlerà il direttore generale della Polisolidale, Antonello Caria sui servizi territoriali per la salute e sulla Casa della Comunita’. Seguiranno gli interventi Ermanno Serra, presidente dell’associazione Farmacisti volontari ed Enrico Cambuli. A mezzogiorno la Santa Messa officiata da don Emanuele Meconcelli. Alle 13, i saluti finali dei Lions. Alle 13,15 nel punto di ristoro “Sa Casermetta”, i volontari del “VAB Sinnai Sarda ambiente” offriranno un pasto caldo, le cui eventuali offerte saranno devolute in beneficenza. Le persone con ridotta capacità motoria potranno usufruire gratuitamente del servizio navetta offerto dalla Auser Sinnai, all'ingresso della pineta dalle 8,30 alle13:30.

