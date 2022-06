Alcuni operatori sono arrivati oggi a Sinnai per girare un video coinvolgendo i docenti e studenti delle Medie dell'Istituto scolastico di via Caravaggio. Hanno incontrato anche l'assessore ai Lavori pubblici Aurora Cappai e la dirigente del settore Lavori pubblici del Comune, Valentina Lusso.

Il video, appena "confezionato", andrà sul sito del Ministero, settore Pnrr: la scelta di Sinnai è stata fatta perché il progetto per la realizzazione della nuova scuola di via Caravaggio è stato studiato con la compartecipazione dell'Ufficio tecnico, dei docenti e degli studenti. Si prevede la demolizione e la ricostruzione del fabbricato che ospita la scuola secondaria di Via Caravaggio. Una spesa di tre milioni e 125mila euro, fondi del Pnrr. L'attuale caseggiato, risalente alla fine degli anni ottanta, ha mostrato nel tempo importanti criticità strutturali e carenza di spazi per la didattica.

Criticità che in questi ultimi anni sono diventate emergenze non più risolvibili con i costanti interventi di manutenzione, ripetutisi nel tempo. Da qui il progetto, studiato anche con l'ausilio della scuola, già finanziato e che presto dovrebbe andare in appalto.

Raffaele Serreli

