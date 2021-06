Un polo scolastico per l’infanzia in via Sant’Isidoro a Sinnai.

E' l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Sinnai che ha già approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori e l’avviso pubblico per la richiesta al Ministero della difesa del contributo: tre milioni di euro. Il tutto, nell’ambito dei fondi utilizzabili per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e di centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

"Stiamo parlando di un progetto – dice il sindaco Tarcisio Anedda - che prevede un intervento di qualità per la creazione di nuovi e accoglienti spazi per i nostri bambini. Ricordo che l’intervento è inserito nel Programma triennale delle Opere pubbliche per il triennio 2021-2023. Per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa per acquisire i terreni su cui realizzare l’intero progetto”.

Un progetto ambizioso destinato se realizzato a creare una scuola moderna e funzionale.

© Riproduzione riservata