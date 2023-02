Si svolge domani alle 16 nella biblioteca comunale a Sinnai un incontro informativo organizzato nell’ambito della campagna dell’Arma dei carabinieri per la sicurezza dei cittadini.

L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a intervenire. Il programma prevede alle 16 i saluti del sindaco Tarcisio Anedda e gli interventi del maggiore Gianni Russo, comandante del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu, e del luogotenente Stefano Locci, comandante Stazione Carabinieri Sinnai.

Nel corso dell’incontro saranno esposti suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento per evitare di finire nelle mani di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.

Le occasioni di potenziale pericolo sono dappertutto. Nell'incontro in biblioteca saranno indicati i trucchi messi in atto dai malintenzionati e i comportamenti da adottare.

