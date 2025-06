Sos incendi del Comune di Sinnai con le temperature africane di questi giorni e con l'invito a eliminare ogni fonte di possibili incendi.

«I privati cittadini devono provvedere allo sfalcio ed alla eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante, alla rimozione degli eventuali rifiuti, presenti nelle aree libere di proprietà in area urbana, secondo la normativa vigente, nonché all’eliminazione della vegetazione spontanea lungo le fasce di larghezza di 3 (tre) metri, nei lotti prospicienti le strade pubbliche e di penetrazione agraria. I proprietari ed i conduttori dei lotti di terreno posti lungo il confine con le strade Comunali e Vicinali dell’intero territorio comunale, nonché delle strade urbane devono effettuare la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale. I proprietari e/o conduttori devono provvedere ad effettuare la continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata… Tali azioni - si legge in una nota del Comune - non sono solo un obbligo di legge, ma anche un’espressione concreta di attenzione verso l’ambiente e di rispetto per la sicurezza e il benessere della collettività. Si segnala, infine, che il mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 250 euro, oltre all’obbligo di provvedere alla pulizia delle aree interessate. Confidando nella collaborazione e nel senso civico di tutti, si ringrazia per l’attenzione e il contributo alla cura del nostro territorio».

© Riproduzione riservata