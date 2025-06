Segnali luminosi rossi e verdi ai lati, le scritte in alto «Guidare con prudenza” e un’aerazione molto efficiente. È stata riaperta così pochi minuti fa la galleria S’Arexini sulla 125 Var, a pochi chilometri da Muravera. Una riapertura – dopo un ritardo di quasi tre mesi – in perfetto orario rispetto a quanto indicato nell’ultima ordinanza dell’Anas (14 giugno, ore 17).

Stasera, insomma, è stato ripristinato il collegamento tra Cagliari e l’Ogliastra con le auto che non dovranno più deviare per il centro urbano di Muravera. I lavori, in ogni caso, non sono ancora terminati ma non interesseranno l’interno della galleria. Un sospiro di sollievo per i pendolari e i turisti che stanno scegliendo di trascorrere le vacanze nel sud est della Sardegna.

Restano ancora da sistemare le strade utilizzate come viabilità alternativa: la vecchia 125, in particolare, è in condizioni disastrate nel tratto compreso tra Muravera e San Priamo.

