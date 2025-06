Vanno avanti i lavori per completare la sistemazione della strada provinciale 15 dalla periferia di Sinnai, sino alla rotonda all'altezza della zona industriale della Conad. Si tratta di un intervento particolarmente atteso.

Il progetto, finanziato dalla Città metropolitana di Cagliari, prevede la realizzazione di opere di completamento per la messa in sicurezza e la manutenzione. Tra l'altro si sta realizzando anche la canalizzazione delle acque piovane su condotta interrata. Previsti anche l'impianto di illuminazione e gli attraversamenti pedonali.

«Si tratta di un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento della viabilità in una zona strategica del territorio. Questi interventi – ha detto la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu - rappresentano un passo concreto verso una mobilità più sicura, ordinata e rispettosa delle esigenze di tutti».

