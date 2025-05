Alla fine dello scorso ottobre l'invaso "basso" di Corongiu, a Sinnai, era completamente a secco.

Non succedeva da anni. Merito delle ultime piogge hanno riportato l'acqua anche in questo bacino. Un buon segno che non è sfuggito neppure agli appassionati delle due ruote che non mancano di fare le loro escursioni anche da queste parti.

Il livello dell'acqua si è ulterormente sollevato dopo le prime piogge invernali. L'acqua di Corongiu che un tempo alimentava Cagliari e dintorni, oggi approvvigiona solo Burcei attraverso una vecchia condotta sulla montagna.

La situazione è continuamente monitorata da Abbanoa che gestisce gli impianti.

Fra qualche anno, l'acqua di Corongiu potrebbe essere utilizzata anche dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale per irrigare i campi di Sinnai e di Maracalagonis. Il primo lotto del progetto finanziato dalla Regione a fine 2023, è in fase di studio.

© Riproduzione riservata