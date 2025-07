Notte di violenza a Capoterra, in via Mazzini, all’interno di una casa di accoglienza per migranti. Un cittadino pakistano di 30 anni, in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol, ha avuto un acceso diverbio con la compagna, una connazionale di 21 anni.

L’uomo, dopo alcune accuse rivolte alla donna, ha perso il controllo: sferrati due schiaffi, avrebbe tentato di spingerla giù dal secondo piano dell'edificio. Tempestivo è stato l’arrivo dei carabinieri della Stazione di Pula, che hanno bloccato l’uomo e proceduto all’arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’aggressione non era ancora conclusa al momento dell’intervento dei militari. Questa mattina è prevista la comparizione dell’arrestato davanti al giudice del Tribunale di Cagliari, per la convalida del fermo.

© Riproduzione riservata