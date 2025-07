In auto aveva 4 grammi di cocaina. A casa gli sono stati trovati 33 grammi di marijuana.

I guai per un operaio di 36 anni di Gonnosfanadiga ma residente a Quartu sono iniziati quando i carabinieri lo hanno fermato alle 2 della notte appena trascorsa in via San Martino.

Il primo ritrovamento è stato fatto all’interno del veicolo. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione e qui, oltre alla marijuana, sono stati scoperti anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 215 euro.

Per il trentaseienne sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata per questa mattina.

