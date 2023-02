Torna l’antico “Carnevale sinniesu”.

L’appuntamento è per il 25 e 26 febbraio. Organizza il Comune con la collaborazione delle associazioni locali. Si inizia il 25 pomeriggio alle ore 15.30 con una sfilata di carri, gruppi e singoli di maschere allegoriche per le vie del paese. A seguire premiazioni, distribuzione ai partecipanti di chiacchiere e bibite. Il tutto a cura della Pro Loco Sinnai.

La sfilata attraverserà le strade di Sinnai con partenza e arrivo da Piazza Sant’Isidoro. Alle 19 in Piazza Santa Barbara, l’Associazione Culturale e di Promozione Sociale Sinnai e Dintorni, proporrà la commedia in lingua Sardo-Campidanese denominata “Cranovali mottu”, con zeppole e risate per tutti.

Il 26 febbraio alle 10 in Piazza Santa Vittoria, si svolgerà la Pentolaccia per grandi e piccini. A seguire distribuzione ai partecipanti di chiacchiere e bibite, a cura della Pro Loco Sinnai.

Nel pomeriggio, dalle ore 15: per le vie del paese e arrivo a Sant’Isidoro sarà riproposta la caccia al cervo, la rappresentazione de Is Cerbus e de Is Cerbixeddus, con la partecipazione delle maschere ospiti: “Bois – Fui Janna Morti” di Esclaplano, “Martis De Agoa” di Maracalagonis, “Su Maimoni e Is Ingestusu”, di Tertenia e “Su Maimulu” di Gairo, cura dell’Associazione Is Cerbus.

© Riproduzione riservata