Viabilità precaria nelle campagne di Sinnai. Situazione difficile anche nelle arterie di comunicazione asfaltate. Come la strada di "Su Pranu”, che dalla circonvallazione nord porta alle campagne di Pran'e Sili e oltre.

Con buche e col bitume scomparso da tempo in due punti all'altezza del Rio e a distanza di alcune centinaia di metri. Il Comune di Sinnai ha messo in bilancio 50mila euro che dovrebbero essere utilizzati per l'esecuzione dei lavori di manutenzione nelle strade più danneggiate. Fra queste, anche quella di "Su Pranu". A sollecitare l'intervento agricoltori e altri cittadini che ogni giorno percorrono l'importante arteria.

Tante le altre strade ugualmente in precarie condizioni. Finora per l'esiguità dei fondi disponibili, il Comune ha eseguito solo lavori di manutenzione di emergenza: si è intervenuti - come ha detto l'assessore alle attività produttive Franco Orrù - «sul primo tratto della vecchia strada Sinnai-Villasalto in quanto legato al cantiere di forestazione, finanziato con fondi PNRR, in corso di realizzazione a Cirronis. Per il resto negli ultimi anni si è potuto mettere in atto solo piccoli interventi di manutenzione finanziati con le esigue risorse dei fondi comunali come la strada per Santu Basileddu, la Via Spicier a Tasonis la strada per s’Offiziali, la strada per Santu Barzolu, la strada Bruncu Sensu-Corongiu».

