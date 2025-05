I sette consiglieri comunali di minoranza del Comune di Sinnai hanno presentato una richiesta di convocazione del Consiglio comunale per l'adeguamento dello statuto della Fondazione Polisolidale, che si occupa di sociale e assistenza nei comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis.

I firmatari Aldo Lobina di "Sinnai Libera", Roberto Loi, Paride Casula, Aurora Cappai e Cosimo Lai di "Uniti per Sinnai", Walter Zucca e Roberta Simoni di Forza Italia. Come si legge in un comunicato, i sette consiglieri «chiedono la convocazione del Consiglio comunale nei termini di legge per discutere il seguente ordine del giorno: indirizzo al sindaco per la modifica urgente dello Statuto della Fondazione Polisolidale e divieto, nel frattempo, di rinnovo o conferimento di incarichi basati sulle vigenti norme statutarie».

Di questo si è già parlato anche in Consiglio comunale a Maracalagonis, dopo una mozione presentata dal consigliere di opposizione Gianluca Mudu. Dopo un'ampia discussione con interventi della sindaca Francesca Fadda e dei consiglieri Pinna, Fogli, Contini e dello stesso Mudu che ha illustrata la mozione, poi trasformata in una delibera con atto di indirizzo alla sindaca che la impegna a promuovere, con la massima urgenza, l'adeguamento dello statuto della Fondazione Polisolidale alle normative di legge. Senza che nel frattempo si proceda a rinnovi di incarichi. Limitandosi (solo se necessario per evitare il blocco dei servizi resi), a una proroga degli stessi incarichi per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore ai sei mesi.

Tutto è stato deciso durante lo stesso Consiglio comunale dopo un'ampia esamina dell'ordine del giorno, con i voti della maggioranza e della minoranza e con una sola astensione.

