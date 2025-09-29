La festa
29 settembre 2025 alle 07:53
Sinnai, stasera la processione dei Santi Cosma e DamianoAccompagnata dalla banda musicale “Giuseppe Verdi”
Iniziata giovedì, termina oggi a Sinnai la festa in onore dei Santi Cosma e Damiano. Alle 19 Santa Messa presieduta da Don Giuseppe Orrù, parroco di Settimo San Pietro.
Seguirà la processione col rientro dei Santi dalla loro chiesetta in parrocchia accompagnata dalla banda musicale “Giuseppe Verdi.
Saranno attraversate le seguenti vie: Santi Cosma e Damiano, Costituzione, Mara, Roma per arrivare infine in piazza Chiesa.
