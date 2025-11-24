La scorsa notte carabinieri hanno passato al setaccio un’ampia porzione della provincia di Cagliari: coinvolte nei controlli le compagnie di Dolianova, Sanluri e San Vito. L’operazione, finalizzata a prevenire furti, consumo di stupefacenti e comportamenti pericolosi alla guida, ha portato al controllo di 69 auto, 112 persone e di alcuni locali pubblici.

A Dolianova, una pattuglia della Radiomobile ha fermato un giovane operaio di 22 anni, residente a Serdiana, trovato con due dosi di hashish per un totale di oltre sei grammi. La sostanza è stata sequestrata e il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura.

A Sanluri la notte è stata più movimentata. Un automobilista di 32 anni, del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, sarebbe fuggito dopo che i carabinieri gli avevano intimato l’alt in via Aldo Moro. L’inseguimento è durato pochi istanti e si è concluso quando l’auto ha urtato la recinzione di una comunità integrata in via Sardegna. L’uomo non ha riportato ferite.

Sottoposto all’alcoltest, avrebbe evidenziato valori oltre i limiti di legge. Per lui è scattata la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro del mezzo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Parallelamente, altri controlli si sono svolti nei territori di San Vito, Armungia, Ballao, Villasalto e Muravera. Qui i militari hanno segnalato quattro persone trovate in possesso di piccole quantità di droga: un 37enne domiciliato a Siurgus Donigala, con hashish. Un 24enne di Villasimius, con marijuana e hashish. Un 19enne, anche lui di Villasimius, trovato con una “canna” artigianale e altre dosi di marijuana. Un 43enne di Villaputzu, con marijuana e hashish.

