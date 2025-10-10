Saranno ultimati entro pochi mesi a Camisa, borgata di Castiadas, dei lavori per la messa in sicurezza e per la riqualificazione urbana territorio, rimasto danneggiato nel 2018 da un'ondata di maltempo che provocò gravi urbano nell'abitato e alle infrastrutture. Da qui, la necessità di intervenire per ripristinare e proteggere il tessuto urbano della stessa borgata. Per questo sono stati concessi al Comune di Castiadas cinque milioni di euro destinati a un’opera di grande valore strategico: la realizzazione di due nuovi ponti e di tutte le opere idrauliche necessarie per garantire la sicurezza del territorio, prevenendo nuovi rischi idrogeologici e mettendo in sicurezza l’intero abitato.

«Oggi - ha spiegato il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni- siamo giunti alla fase finale dei lavori. Se i tempi verranno rispettati, l’intervento sarà ultimato entro la fine del 2025 o, al più tardi, nei primi mesi del 2026. Ma il nostro obiettivo non è stato solo quello – pur fondamentale – della messa in sicurezza della zona. L’intervento è stato concepito anche per ridare decoro, funzionalità e dignità urbana al cuore della borgata, nel rispetto della sua identità storica e del suo valore architettonico. Camisa conserva infatti una struttura urbanistica autentica, affascinante, ancora fedele al suo passato, capace di raccontare la storia delle nostre comunità meglio di qualsiasi manuale».

Murgioni dice che «anche per questo che Camisa rappresenta un patrimonio economico, culturale e turistico di assoluto rilievo. In questa borgata trovano spazio attività economiche vive e radicate nel territorio: il forno del pane tradizionale, un mielificio, un caseificio, e a poca distanza, un oleificio. Realtà produttive che custodiscono il sapere antico delle nostre genti, e che rappresentano un’opportunità concreta per costruire un’offerta turistica basata sull’autenticità, sulla qualità e sul rispetto delle tradizioni.Pochi Comuni possono vantare, in una sola borgata, una tale ricchezza di risorse e potenzialità».





