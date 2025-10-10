Verrà presentata l’associazione, saranno illustrati i progetti già realizzati e quelli in corso, si potranno acquistare i prodotti realizzati in Kenya nel mercatino equo solidale: tutto pronto a Sarroch per il 7°raduno annuale dell’associazione Kenya School Desk che si terrà domani dalle 19 a Villa Siotto. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune, permetterà ai sostenitori dell’associazione impegnata a portare avanti progetti per sostenere i villaggi del Kenya di ascoltare le testimonianze dei volontari provenienti da tutta Italia, vedere foto e filmati delle attività svolte nel paese africano. Maura Mallus, vicepresidente dell’associazione, rivela il prossimo obiettivo di Kenya School Desk: “Il nuovo progetto riguarda la nostra fattoria a Langobaya, dove l’acqua è presente, ma purtroppo è molto salata, una condizione che compromette seriamente il raccolto. Per questo, il prossimo traguardo sarà l’acquisto di un dissalatore, fondamentale per garantire acqua adatta all’agricoltura e alla vita quotidiana. Contiamo, ancora una volta, sul prezioso supporto dei nostri sostenitori poter raggiungere insieme anche questo importante risultato”.





© Riproduzione riservata