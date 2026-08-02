Grave incidente nella notte tra Donori e Barrali: sei i feriti, alcuni molto gravi, nello scontro frontale tra due auto. Sul posto le ambulanze del 118 per il trasporto in ospedale dei giovani al Brotzu, al Santissima Trinità e al Policlinico.

È accaduto poco prima dell’una sulla strada provinciale 11. Per cause ancora da accertare le due auto, che probabilmente viaggiavano su corsie opposte secondo la prima ricostruzione, si sono scontrate.

L’impatto è stato molto violento: dei sei feriti, tutti di età tra i 20 e i 26 anni, alcuni sarebbero in condizioni molto gravi. Sul posto i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

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