Riprende l'attività dell'Università della terza età a Sinnai.

Dopo tante difficoltà, dovute anche al perdurare della pandemia, l’UTES di Sinnai ha ripreso le lezioni con l’attivazione di tutta la già nutrita attività didattica, a cui si sono aggiunti tre importanti insegnamenti: Storia delle religioni, Ecologia e Antropologia culturale.

L’UTES per l’attività didattica beneficia di alcune aule messe a disposizione dall’Amministrazione comunale di Sinnai, con cui ha stipulato il “Patto per la lettura” teso a valorizzare l’importanza della cultura. I laboratori di ceramica 1 e 2, intaglio su legno e arti decorative, si svolgono in un locale della Scuola media di Maracalagonis, messo a disposizione da quel Comune. Giovedì 16 dicembre alle ore 17 nella Sala convegni della Biblioteca comunale, si terrà il primo appuntamento del Patto per la lettura che sarà dedicato a Grazia Deledda.

Dal 18 al 21 dicembre a Maracalagonis in via Nazionale, di fronte al Municipio, si terrà il consueto mercatino di Natale con l’esposizione dei manufatti creati dai soci durante i laboratori.

Mercoledì 22 dicembre alle ore 17 nella Sala consiliare del Comune di Sinnai, in via Quartu, verrà presentato il volume “In tempus de Corona virus s’Universidadi de sa tertza edadi de Sìnnia contat ...” elaborato dai soci dell’Università con la supervisione del Prof. Carmelo Atzeni. Interverrà il Prof. Gianni Murgia docente UTES e sostenitore convinto dell’iniziativa.

© Riproduzione riservata