La commedia in sardo campidanese di Cranovali Mottu, rinviata il 25 febbraio a causa della pioggia, si svolgerà l'undici marzo alle 19 in Piazza Chiesa.

«L’attesa – dice Luca Olla, presidente dell'associazione "Sinnai e dintorni" che propone la serata nell'ambito del Carnevale sinnaese - è davvero tanta: annullare il tradizionale appuntamento sarebbe arduo e deludente sia per le comparse che per il pubblico che sarà sicuramente numeroso».

Fin dai primi anni ‘40, Cranovali Mottu è sempre stato fra gli appuntamenti più attesi de "Su SegaraPetza Sinniesu": due anni fa, dopo un lungo periodo, la commedia è stata rilanciata dall'associazione culturale "Sinnai e dintorni". Il cast sarà composto da 12 persone e varia dalla più piccola Martina di 10 anni al più anziano Magno Olla di 79.

«Le scene più attese - dice Marcello Olla, uno degli organizzatori - sono senza dubbio l’autopsia de Tziu Cranovali e la lettura del testamento che come consuetudine è stato scritto e contestualizzato in chiave satirica. Teniamo a precisare che quella da noi riproposta è una commedia in lingua sarda - campidanese senza pretese, ma garantiamo tante risate, zeppole e un buon bicchiere di moscato».

