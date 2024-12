Sarà un “Vabbo Natale” in una veste totalmente rinnovata quello che si aprirà domani, sabato, a Sinnai con i mercatini di Natale, il presepe, la mostra degli antichi abiti tradizionali di Sinnai, una nuova casa di babbo natale e una grande novità: una pista di pattinaggio su ghiaccio aperta tutti i giorni. Sempre sabato, dalle 16 alle 20, l'evento sarà seguito in diretta su Radiolina, la prima radio della Sardegna, per raccontare "on air" le emozioni e il clima della manifestazione. Presenti dj e speaker per coinvolgere grandi e piccini con musica e racconti.

Tanto intrattenimento per adulti e bambini in una zona interamente dedicata agli spettacoli che si svolgeranno in tutti i weekend di dicembre, ma anche tanta solidarietà e iniziative a sostegno di numerose associazioni, anch'esse presenti con i loro stand. Organizza il Vab Sinnai. Un lavoro iniziato mesi fa e che ha visto impegnati tutti i ragazzi dell'associazione, nella realizzazione e organizzazione di questo evento promosso dall’assessorato regionale al turismo, col patrocinio del Comune di Sinnai. L’appuntamento è nella sede dell’associazione nella zona industriale di Luceri per rendere fantastico questo Natale andando sui pattini, magari insieme a qualche mascotte d’eccezione… o addirittura con Babbo Natale.

L’area interessata al “Vab Natale” si estende per 5.000 metri quadrati. Per tutti l’appuntamento è dal 7 al 22 dicembre con tantissime proposte destinate a suscitare l'interesse dei bambini ma anche dei più grandi. L’ingresso è libero. Un Natale che ha già proposto a Sinnai "Le vie del Natale", organizzate dal Comune con la collaborazione dei commercianti, con bancarelle, giocolieri, hobbisti, enograstronomia e Babbo Natale. Interessate finora via Roma, via Trieste e via Mara col tutto esaurito. Il 13 dicembre nuovo appuntamento in via Giardini e il 20 in via Pineta.

© Riproduzione riservata