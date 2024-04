Ordinanze sul traffico e sulla vendita di bibite a Sinnai in occasione del 38esimo pellegrinaggio a Bonaria nella notte fra il 24 e il 25 aprile. In particolare dalle ore 20 di mercoledì alle 3 della notte di giovedì, nella Piazza Sant’Isidoro, dove verrà celebrata una messa, è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori dello stesso materiale, anche ove dispensate da distributori automatici.

È invece consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.

Per quanto riguarda la circolazione stradale, domani, 23 aprile, dalle 18,30 il traffico sarà interrotto per consentire la processione con partenza dalla chiesa di Santa Barbara fino alla nicchia della statua del simulacro della Madonna di Bonaria all’incrocio con la via D’Arborea.

Il 24 aprile sempre dalle 18,30 il traffico sarà interrotto per il passaggio della processione nelle vie Roma, Funtanatziu e arrivo nella Piazza Sant’Isidoro. Il 25 dalle ore 1.15 il transito delle auto sarà vietato nelle vie Funtanzaziu e Roma durante il passaggio dei pellegrini diretti a Cagliari con arrivo giovedì alle 8 alla basilica di Bonaria.

© Riproduzione riservata