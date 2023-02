Al via al Comune di Sinnai lo Sportello di attivazione delle credenziali SPID necessarie per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione. Il Comune di Sinnai entra, così, a far parte dei cinque comuni sardi abilitati dall’AGID (Agenzia per l'Italia digitale) come soggetti incaricati alla verifica dell’identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi gratuitamente dello SPID.

L’attivazione di questo servizio fa parte del progetto del Servizio Civile digitale denominato PASS - Punto Assistenza Servizi Sinnai, che consentirà a diversi giovani che sono stati selezionati e avviati al servizio civile in qualità di facilitatori digitali, la possibilità di formazione e crescita professionale all’interno della Pubblica amministrazione. A questi giovani infatti sarà affidato l’importante compito di affiancare e supportare i cittadini nell’utilizzo dei diversi canali digitali di accesso ai Servizi Comunali e dello Stato.

Uno degli obiettivi fondamentali che dovranno sviluppare i facilitatori digitali, in collaborazione con gli uffici amministrativi, infatti sarà quello di dotare i cittadini di Spid.

Anche la vicesindaca Maria Barbara Pusceddu, con delega ai servizi informatici, commenta positivamente l’iniziativa nata come sinergia tra gli obiettivi dell’attuale Giunta e gli uffici comunali.

Si tratta di un progetto inclusivo che mira a ridurre le barriere e rendere più accessibili i servizi soprattutto a favore degli anziani.

