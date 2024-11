A Sinnai cambierà la circolazione attorno alla diramazione di "Sa Panghixedda", con l'istituzione del senso unico nella via Funtanalada dall'altezza della via Roma sino all'intersezione con le vie Trento e Giardini.

La via Funtazaziu conserverà invece il suo senso di marcia attuale in direzione opposta, dal rione di Sant'Isidoro sino alla via Roma.

Il senso unico nella via Funtanalada si rende necessario a causa del traffico sempre più intenso, diventato caotico e anche pericoloso soprattutto nel tratto di ingresso alla via Roma. Le due strade partono entrambi dallo svincolo di Sa Panghiscedda. In nuovo senso unico di via Funtanalada dovrebbe essere istitituito fra qualche settimana. Altri sensi unici sono in fase di studio in diverse parti dell'abitato, compresi i rioni di San Cosimo e il quartiere attrno alla via leonardo Da Vinci.

Raffaele Serreli

