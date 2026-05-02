Sicurezza e prossimità sul litorale: è stata riaperta oggi con largo anticipo la Stazione temporanea dei carabinieri di Flumini di Quartu. Resterà aperta sino al prossimo 15 settembre, garantendo un importante e consolidato punto di riferimento per la legalità e l’assistenza ai cittadini. Si tratta di un presidio strategico che quest’anno, proprio in virtù della sua comprovata efficacia nel far fronte alle esigenze di un territorio vasto e densamente popolato, vede la propria operatività anticipata rispetto alla consueta programmazione stagionale.

Il presidio sarà aperto al pubblico ogni giorno, nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 18, garantendo una presenza costante e visibile in una parte di territorio che, con l’avvio della stagione estiva, registra un incremento esponenziale di residenti e turisti. La decisione di prolungare il periodo di apertura del comando riflette l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri verso le istanze della comunità e la volontà di assicurare una risposta ancora più tempestiva e capillare alle richieste di intervento e sicurezza. Il comando della stazione è stato affidato al maresciallo capo Stefano Pais.

Il presidio, ospitato come di consueto in locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, agirà in stretta sinergia con le pattuglie della Compagnia di Quartu Sant’Elena, potenziando i servizi di perlustrazione lungo l’asse litoraneo e nelle aree residenziali interne. La funzione della Stazione di Flumini non si limiterà alla prevenzione e al contrasto dei reati, ma si concentrerà anche sulla prossimità nei confronti dei cittadini e nei necessari controlli alla sicurezza stradale.

L’apertura anticipata rappresenta un investimento concreto in termini di sicurezza sul territorio, volto a rafforzare il legame di fiducia tra l’Arma e i cittadini attraverso una presenza rassicurante e professionale in ogni momento della giornata, confermando l’importanza di un modello di sicurezza partecipata e integrata, orientato a garantire una cornice di legalità e serenità.

L’attivazione del presidio stagionale si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, finalizzato a garantire una vigilanza costante e un pronto intervento efficace anche nelle aree a maggiore vocazione turistica della provincia.

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