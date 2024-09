È un no secco al maxi parco eolico da 14 mega pale proposto sul territorio di Sinnai da una impresa privata. Dopo il no dell'intero Consiglio comunale espresso dieci giorni fa dall'intera assemblea municipale, oggi è stato il responsabile dell'Ufficio urbanistico del Comune, Paolo Monni, a illustrare i motivi del no del suo Ufficio a questo intervento sul territorio.

Monni ha detto che non ci sono spazi per piantare le pale eoliche proposte dall'impresa, lo stesso spazio a rischio nel territorio comunale non può ugualmente ospitare simili progetti visto che il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ha già incaricato suoi tecnici per lo studio del progetto dell'impianto di irrigazione proprio su quest'area.

Un progetto da tre milioni finanziato dalla Regione alla fine della scorsa legislatura. Poi tanti altri motivi del no alle pale eoliche sono legati alla situazione idrogeologica del territorio, all'ambiente, alla presenza di vigneti.

