Il Comune di Settimo San Pietro è beneficiario di un contributo della Regione Sardegna per l’infrastrutturazione delle zone artigianali: 240mila euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 80 mila euro per un totale di 320 mila euro.

Con queste risorse- ha spiegato il sindaco Gigi Puddu- si procederà a bitumare ex novo le strade della zona artigianale "Is Argiddas". Verranno anche realizzati un nuovo ingresso e un’uscita verso e dalla zona artigianale nella strada provinciale 15. Si tratta di interventi particolarmente attesi e necessari per rendere più funzionale l'intera area artigianale dove operano diverse aziende.

Un intervento importante e fortemente voluto, a sostegno delle numerose attività artigianali locali nel Piano degli insediamenti produttivo.

Raffaele Serreli

