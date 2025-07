Scatta stasera, 18 luglio, la chiusura temporanea al traffico nel centro di Muravera in occasione degli eventi dell’estate. La via Roma sarà trasformata in isola pedonale dalle 18 all’una in concomitanza con il “Wine&Food Festival”, prima delle manifestazioni in calendario. La stessa misura sarà replicata giovedì 24 luglio e poi - a seconda degli eventi - in modalità "flessibile" (con possibile modifiche dell'orario)

Il provvedimento, previsto dall’ordinanza comunale firmata dal responsabile dell’Area Vigilanza Paolo Alterio, interessa il tratto di via Roma compreso tra le intersezioni con via Quattroventi-via Sarrabus e viale dei Platani-via Speranza. Oltre all’isola pedonale, l’ordinanza introduce una zona a traffico limitato nel tratto della ex statale 125 compreso tra viale dei Platani e via Sarrabus. Ne sono esclusi i mezzi superiori a 3,5 tonnellate, i veicoli pubblici, di soccorso e i residenti in caso di urgenza. Ai veicoli già parcheggiati nel tratto tra via Quattroventi e via Manzoni è consentita solo la partenza, nel rispetto del senso unico verso via Quattroventi.

È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della via Roma tra via Manzoni e via Speranza-viale dei Platani, così come su via Europa. Senso unico e divieto di sosta saranno in vigore anche su via Sarrabus, tra via Europa e via Giardini, in direzione ovest-est.

© Riproduzione riservata