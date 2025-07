Si è tenuto questa mattina a Villaputzu un sopralluogo istituzionale presso il cantiere della nuova scuola primaria, in fase di realizzazione. Alla visita hanno preso parte i referenti della Task Force Ministeriale Edilizia Scolastica che hanno analizzato la documentazione tecnica e verificato lo stato di avanzamento dei lavori. Presenti il responsabile unico del procedimento (RUP), i progettisti, la direzione lavori e l’impresa appaltatrice.

L’intervento è finanziato nell’ambito del Pnrr e prevede la costruzione di una nuova scuola (primaria e secondaria di primo grado), insieme alla realizzazione di un civic center, composto da una sala congressi, una palestra e uno spazio urbano aperto alla comunità.

«Per noi la scuola è una priorità assoluta – ha sottolineato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - Credere nell’istruzione, offrire ambienti adeguati e stimolanti ai nostri bambini e ragazzi, significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità».

Parallelamente, proseguono anche i lavori del nuovo Polo per l’Infanzia, destinato ad accogliere la scuola dell’infanzia e l’asilo nido comunale. Anche questo progetto è finanziato con risorse europee.

«Al momento – ha concluso il primo cittadino - sono in corso a Villaputzu lavori per circa 9 milioni di euro, ai quali si sommano i lavori per la costruzione della nuova palestra dell'Istituto superiore Dessì».

