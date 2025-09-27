Si riunisce martedì, 30 settembre, alle 16, il Consiglio comunale di Sinnai. All'ordine del giorno, la discussione delle interrogazioni e delle interpellanze a risposta orale, l'approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2024, la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027.

E, ancora, l'esame triennale del servizio di igiene urbana e del regolamento per la Consulta per le Pari opportunità.

© Riproduzione riservata