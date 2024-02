“Nessuno per strada” per i senza fissa dimora, “In cammino per il dopo di noi” per le persone disabili, il consolidamento del Centro diffuso per le famiglie PLUS Quartu-Parteolla, il progetto Promuovere la salute per vivere a lungo.

E ancora: l’invecchiamento “attivo”, il progetto “Centro io”, per la promozione dei giovani nelle comunità, il progetto Home Caring, azioni di rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata e prevenire l’ospedalizzazione.

Sono questi i progetti che la Polisolidale intende attuare nei prossimi tre anni nei territori comunali di Sinnai, Maracalagonis e Burcei nell'ambito del piano "Costruiamo la rete solidale".

Si punta anche al servizio “Genitore accogliente Burcei” e a servizi per l’infanzia e il servizio di trasporto per persone fragili.

«Con la nuova programmazione – dice Simone Monni, presidente della Polisolidale e sindaco di Burcei - vogliamo favorire il coinvolgimento delle comunità e la vicinanza dei servizi alle persone».

Una delle prime azioni che verrà attuata è l’innovativo servizio "Genitore accogliente Burcei" che prenderà avvio nel mese di marzo con in coinvolgimento di dieci famiglie e di due mamme che si sostituiranno al nido dell'infanzia che a Burcei non è stato istituito.

