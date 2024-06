La Scuola primaria di Sinnai si è aggiudicata la vittoria al concorso "Mò e Nini per il pianeta", tappa finale del progetto di educazione alimentare "Monini" per la Scuola, che in 10 anni ha coinvolto 900 mila studenti in tutta Italia. Ampia la partecipazione della Sardegna all’edizione 2023-24. Uno speciale gioco dell’oca più un gioco quiz a risposta multipla per imparare, in maniera divertente, le buone abitudini alimentari, l’importanza della Dieta Mediterranea e dei suoi condimenti salutari. È l’originale lavoro che è valso alla 3°E e 3°F della Scuola Primaria Sinnai di Sinnai la vittoria al concorso - Mò e Nini per il pianeta – tappa finale del progetto di educazione alimentare e ambientale promosso da Monini in collaborazione con La Fabbrica e la casa editrice Gribaudo. Un progetto al quale la Sardegna ha aderito con convinzione con trenta scuole coinvolte. Alla vincitrice un buono spesa da 1.000 euro per materiale didattico e una fornitura di olio extravergine di oliva Monini.

Il tema, che ricopre un grande valore per un’azienda del food made in Italy come Monini, è del resto di grande attualità e rilevanza sociale: secondo i dati del Ministero della Salute oggi sono oltre 3 milioni le persone che soffrono di disturbi dell’alimentazione (erano circa 300 mila 20 anni fa) e negli ultimi 3 anni i nuovi casi sono più che raddoppiati. Ad esserne colpiti sono principalmente gli adolescenti, ma l’esordio è purtroppo sempre più precoce. Estremamente preoccupanti anche i dati sul sovrappeso e sull’obesità, con circa il 20% dei bambini tra 8 e 9 anni sovrappeso e quasi il 10% obeso secondo un recente studio di “Okkio alla Salute”, il sistema di sorveglianza nazionale coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

