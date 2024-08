Un mare fra i più belli dell'intera costa sud orientale della Sardegna, migliaia di presenza durante la stagione delle vacanze, ma anche una località balneare con pochi servizi: mancano i parcheggi, la farmacia e la Guardia medica chiuse per mancanza di farmacisti e medici, la scuola chiusa con i bambini, scolari e studenti delle medie che frequentano a Villasimius. La nuova Giunta comunale di Sinnai ha ora affrontato uno dei problemi più importanti: quello della viabilità e dei parcheggi. «Abbiamo previsto un bando per la realizzazione e la gestione di un parcheggio. Sarà – hanno spiegato gli assessori Katiuscia Concas e Cristiano Spina - un parcheggio da 416 posti: di questi, 67 saranno destinati ai residenti a Solanas e 85 saranno gratuiti per legge. Previsti sconti per i residenti di Sinnai e parcheggi riservati peri titolari di attività produttive. Chi vincerà il bando, dovrà realizzare il parcheggio e la viabilità, strisce blu comprese».

«Tutti gli introiti riservati al Comune – precisano Concas e Spina – andranno esclusivamente a beneficio di Solanas, per strutturare la viabilità, migliorare l’arredo urbano e conseguentemente implementare l’offerta turistica sempre con uno sguardo alla tutela ambientale. Si partirà nell’estate del 2025 con l’istituzione dell’infopoint turistico per far conoscere il nostro territorio e aumentare l’attrattiva delle località turistiche costiere».

«La Giunta - dice la sindaca Barbara Pusceddu – punta a migliorare la frazione di Solanas anche dal punto di vista ambientale e urbanistico, ricca di risorse naturalistiche e a vocazione turistica. In questi ultimi anni a ridosso del litorale, la frazione di Solanas è interessata da un fenomeno di sovraffollamento nel periodo estivo, che causa un intenso traffico veicolare e la presenza disordinata di una grande quantità di automobili a ridosso della spiaggia.

L’intenzione di questa Amministrazione comunale è quella di realizzare e regolamentare le aree parcheggi per disciplinare i numeri dei veicoli riducendo il sovraffollamento, rendendo il luogo più ordinato e accogliente per offrire maggiore sicurezza e migliorare l’esperienza per i visitatori».

La minoranza ha però critiche da fare. «Per il capogruppo di Forza Italia Walter Zucca – dice che siamo contrari a questa delibera. Se vogliamo far pagare i parcheggi, occorre anzitutto creare un minimo di servizi che non facciano percepire la misura come una vera e propria tassa sul mare. Far pagare 6 euro al giorno per tutti non è equo. Come si può equiparare un camper ad una vettura? Sarebbe opportuno quindi rivedere tutto anche con un confronto con la minoranza. Non è ad esempio tenuto conto delle attività commerciali: dovrebbero pare 900 euro per un abbonamento stagionale riservato ai veicoli dei dipendenti. Per me è un'assurdità. Il piano così come proposto a mio parere, è profondamente discriminatorio nei confronti dei sinnaesi che, con grandi sacrifici, si sono fatti una seconda casa per godere del mare di Solanas, pagando regolarmente Imu e Tari. Ora pure per loro si propone la tassa sul mare a prezzi doppi rispetto ad e4sempio ad un Comune vicino come quello di Castiadas! Le agevolazioni vanno estese a tutti i Sinnaesi».

La consigliera Roberta Simoni: «Ci batteremo in commissione e in Consiglio, affinché si riveda tutto il provvedimento, magari coinvolgendo la popolazione in un Consiglio aperto, visto che riguarda le tasche di tantissimi sinnaesi». Roberto Loi di "Uniti per Sinnai" dice che «il mio gruppo è d'accordo sulla istituzione del parcheggio a pagamento. Serve per migliorare l'ordine e la disciplina della circolazione viaria. Non condividiamo assolutamente il metodo adottato nell’individuazione delle tariffe che non tengono conto in modo adeguato delle agevolazioni sui residenti di Sinnai. Avremmo potuto dare un contributo per una individuazione delle tariffe più appropriate».

© Riproduzione riservata