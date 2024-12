Nuova rotatoria di Sinnai, sulla circonvallazione per Maracalagonis: ed è subito incidente.

Lo scontro tra due auto è avvenuto nella notte, poco prima dell’una: il bilancio è di due feriti, uno lieve e un altro trasportato in codice giallo al Brotzu, a bordo di un’ambulanza del 118.

Non gravi quindi, per fortuna, le conseguenze per i coinvolti. Le cause, in via di accertamento, potrebbero essere legate a un mancato rispetto della segnaletica che governa l’intersezione, inaugurata in mattinata.

E, stando alle recenti segnalazioni, non si tratterebbe del primo caso: solo che stavolta si è registrato lo scontro.

