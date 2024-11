Gli stand sono pronti nella Piazza Sant'Isidoro a Sinnai per ospitare oggi a partire dalle 17, la prima edizione di "Calici d'autunno" proposto dall'assessorato comunale all'Agricoltura e alle Attività produttive con la collaborazione della Pro Loco e del Masise. Un appuntamento con l'assaggio dei migliori prodotti del territorio. Il tutto al suono delle lanueddas dell'Orchestra popolare sarda di Orlando ed Eliseo Mascia di Maracalagonis. Tra gli stand allestiti nella Piazza Sant'Isidoro potranno essere gustati i vini delle Cantine Argiolas, Audarya, Il Maestrale, Locci Zuddas, Ferruccio Deiana, Sant’Elena di Maracalagonis e di Dolianova. E ancora l'olio dell'oleificio Serreli, il formaggio del caseificio Cocco, il miele, il pane e i salumi del mielificio di Luigi Angioni, il pane dei panifici di Paolo Atzeni, degli Eredi Asuni, delle "Delizie paesane" e i salumi de Su Sirboni. Parte del ricavato dai tiket verrà proposto per beneficienza. L'appuntamento è dalle 17. <Proponiamo-dice l'assessore all'agricoltura e Attività produttive Maurizio Boassa- i migliori prodotti non solo di Sinnai, ma di tutto il territorio: la scelta non mancherà, dai vini, al pane, dall'olio, ai salumi. Credo che questa sia una delle strade da seguire per la valorizzazione di tutti i prodotti della terra>.

Da visitare oggi sempre a Sinnai, la mostra sui cestini in bliblioteca e le case Anedda in via Oristiano e Froria in via d'Arborea. In mattinata, nel salone parrocchiale della Piazza, si può gustare "Su pistoccu e caffei", una antica usanza che viene proposta dalla Pro Loco nell'ambito dell'evento "Arte, cultura e tradizioni" che si conclude oggi. La mostra del cestino è stata inaugurata ieri sera. La manifestazione è giunta alla terza edizione con l'obiettivo-ha detto Paola Asuni, presidente della Pro Loco-di proporla anche l'anno prossimo sempre all'insegna delle nostre tradizioni alla riscoperta del passato che non può essere dimenticato>. Alle 18 nella parrocchia di Santa barbara verrà celebrata la Messa del Ringraziamento col dono alla chiesa dei prodotti della terra da parte dei coltivatoiri e dei pastori. La festa del Ringraziamento si è invece svolta ieri anche nella chiesa di Sant'Isidoro.

