Il Masise l'associazione di volontariato che opera principalmente nel territorio comunale di Maracalagonis, Sinnai e Settimo San Pietro, compie 40 anni. Il 7 dicembre verrà celebrata in sede una messa in suffragio dei volontari morti in questi 40 anni.

Previsti nelle settimane successive convegni e dibattiti sulla Protezione civile e sull'Ambiente col coinvolgimento anche delle scolaresche.

Da 13 anni presidente del Masise è una donna (Luigia Cappai), subentrata a Luciano Berardi che è stato a capo dell'associazione per i precedenti 27 anni. Nel mese di gennaio scorso, Berardi ha presentato un libro sui 40 anni del Masise.

