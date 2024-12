Il Coro Serpeddì di Sinnai, presieduto da Tonio Lussu e diretto dal M° Andrea Desogus, con il concerto dal titolo “Cantus e melodias de su Serpeddì” di sabato 14 dicembre festeggia il decennale dalla sua fondazione.

Nato con l’obiettivo di divulgare e implementare il canto d’autore di ispirazione popolare in lingua sarda Campidanese, in questi dieci anni il coro ha partecipato ad importanti appuntamenti musicali di prestigio, dal concorso nazionale di Vittorio Veneto per ricorrenza del centenario dalla fine della Grande Guerra nel 2018, al concorso internazionale di Llangollen in Galles (GB) nel 2019; dalla rassegna corale ospiti del Coro Catinaccio a Bolzano a maggio 2022, al concorso internazionale “OrbisPraga” in Repubblica Ceca (aggiudicandosi un meritato 3° posto) a luglio 2023; e ancora la partecipazione all’inaugurazione della Fiera Agricola di Bovolone (VR) nel febbraio scorso. E poi in Sardegna nel 2017 al concorso “Nuoro patria dei cori” a Nuoro; nel 2018 al XIV° concorso Biennale per canti tradizionali sardi di Ozieri; nel 2023 al concorso regionale di Oristano “Cantos’e Ammentos”.

Sempre nell’anno 2023 ha realizzato un importante progetto dal titolo “Cantus e melodias de cuatruProvincias”, promosso dalla Regione Sardegna, che ha posto in essere quattro rassegne corali nella quattro provincie storiche della Sardegna a Nuoro, Ozieri, Oristano e Sinnai.

​Il Coro è affiliato al Comitato per la difesa della lingua e della cultura campidanese, è iscritto alla FE.R.S.A.CO - Federazione regionale Sarda associazioni corali, e al Ministero della Cultura italiano.

L’appuntamento è per sabato 14 dicembre 2024 alle ore 19 nella Chiesa di Santa Barbara a Sinnai.

Saranno ospiti il Coro Padentes di Desulo diretto dal M° Salvatore Bua; il Coro Genghiana di Ruinas diretto dal M° Gianni Puddu; e la band scozzese The RoyalHighland Company Piper and Drums.









