Il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato stasera le aliquote IMU per l'anno 2025. L'ordine del giorno, illustrato dall'assessora alle finanze Katiuscia Concas, è stato votato alla unanimità. Sempre alla unanimità l'assemblea ha approvato i prezzi delle aree da cedere in diritto di superficie o in proprietà per l’anno 2025 nei P.E.E.P. e nel P.I.P.

Con i voti della sola maggioranza e con cinque contrari della minoranza è stato approvato il Dup (Documento unico di programmazione), con nota di aggiornamento periodo 2025/2027.

Approvato anche il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 che illustrato dall'assessora Concas, ha visto gli interventi dei consiglieri di maggioranza Porceddu, Falqui, Leoni, Giglio, Lebiu, della sindaca Barbara Pusceddu. Per la minoranza, sono intervenuti Lobina, Zucca e Cappai. Il Bilancio è passato con voti favorevoli della maggioranza, una astensione e quattro contrari.

Raffaele Serreli

