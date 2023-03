Il Comune di Sinnai aderisce al progetto Coppa Quartieri organizzato dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini e il Cagliari Calcio-Be As One, in partnership con USR Sardegna, A.S.D. Marabadminton, MSP Sardegna, Sport e Salute e con il contributo di Fondazione Sardegna.

Il progetto si rivolge ai giovani d’età compresa fra gli 11 e i 16 anni e consiste nella realizzazione di tornei sportivi al fine di favorire la socializzazione e la promozione dei valori positivi dello sport. L'evento è proposto anche quest’anno la Fondazione Carlo Enrico Giulini e il Cagliari Calcio – Be As One (in partnership con USR Sardegna, A.S.D. Marabadminton, MSP Sardegna, Sport e Salute e con il contributo di Fondazione di Sardegna) organizzano la Coppa Quartieri.

“Il progetto - si legge in un comunicato - è rivolto ai giovani dagli 11 ai 16 anni. Ha come obiettivo l’attivazione di interventi con finalità di inclusione sociale volti allo sviluppo di reti di conoscenza, amicali e solidali, e all’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile”.

La Coppa Quartieri, proposta con l’intento di trasmettere e valorizzare gli aspetti più positivi dello sport (aggregazione sociale, fair play, attenzione alle regole, voglia di divertirsi e di giocare in modo sano), vede come punti di riferimento la scuola e l’oratorio, agenzie di socializzazione stabili nei rispettivi quartieri/Comuni, che fungeranno da perno tra le altre agenzie “mobili”.

“All’edizione del 2023 – prosegue la nota - prenderanno parte 5 quartieri della città di Cagliari (C.E.P., Mulinu Becciu-Su Planu, San Michele-Is Mirrionis, Sant’Elia-San Bartolomeo, Stampace-Marina) e i Comuni di Assemini, Elmas, Maracalagonis e Sinnai: le squadre, suddivise tra le fasce di età 11-13 anni e 14-16 anni (1^-2^ media e 3^ media-1^-2^ superiore), dopo essersi affrontate nel torneo di quartiere disputeranno la finale all’Unipol Domus.

Il progetto vedrà lo svolgimento di 5 discipline: badminton, basket, calcio, pallavolo, staffetta.

Contestualmente alla parte sportivo-educativa, ci saranno dei momenti di formazione rivolti ad insegnanti, allenatori, operatori socio-culturali, genitori. Iscrizioni fino al 29 marzo.

© Riproduzione riservata