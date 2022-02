Si è avvicinato al mondo della scrittura e della musica già dal 2014. Nel corso degli anni ha sviluppato professionalità nei suoi testi e nel luglio 2020 ha fatto il suo esordio con il singolo “Blunt XL”, brano che generò parecchia curiosità nel mondo del web.

Giuseppe Saddi, 23enne rapper di Sinnai, da qualche settimana sta spopolando tra i giovanissimi grazie ai suoi video su Youtube che contano migliaia di visualizzazioni.

Con "Namek” e “Zatla” il giovane sinnaese – “Giuse” nome d’arte – esprime se stesso in tutte le sue sfaccettature, raffigurando e rappresentando la natura della Sardegna.

Meno di un mese fa ha pubblicato il nuovo clip "Bandolero".

“Possiamo dire che Giuse – dice di se stesso l'artista - si sta affermando come il primo rapper della nostra Isola nel Campidano. Quanto potenziale riuscirà a tirare fuori? Non ci resta che continuare a osservarlo dal suo canale YouTube”.

